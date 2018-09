Löw har restarta Tyskland

sport

Torsdag spelte «Die Mannschaft» 0–0 mot verdsmeister Frankrike i nasjonsligaen. Søndag vann Löws mannskap 2–1 i ein treningskamp mot Peru.

Joachim Löw har restarta det tyske landslaget etter VM-fadesen i sommar, og er fornøgd med det han ser. Kampen søndag mot Peru meiner den tyske landslagssjefen var ein god test mot eit teknisk og fysisk sterkt lag.

Peru tok leiinga ved Luis Advíncula i første omgang, men Julian Brandt sørgde for at laga var like langt til pause. Etter kvila sette Nico Schulz inn den avgjerande scoringa.

– Vi spelte veldig bra i første omgang, med gode kombinasjonar. Problemet var at vi ikkje tok leiinga. Det positive er at vi kom raskt tilbake etter å ha komme under.

Forsvarsspelet sat også som det skulle då Tyskland møtte dei regjerande VM-meistrane torsdag.

– Vi forsvarte oss godt mot Frankrike. Vi har hatt problem på kontringar, men no har vi verka veldig fokuserte, sa Löw som veit at det fotballinteresserte Tyskland held auge med laget.

Den tyske landslagssjefen meiner det er viktig at landslaget leverer gode kampar slik at fansen igjen skal kunne identifisere seg med laget.

– Men vi har vist at vi er villige til å gjere det. Vi har alt oppnådd måla denne veka, sa Löw.

(©NPK)