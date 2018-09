Landslagssjefen har sett seg hårete mål før ro-VM

sport

– Vi seier to medaljar og ytterlegare ein finale. Klarer vi det, meiner eg vi gjer eitt betre VM enn førre gong, seier landslagssjef Johan Flodin til NTB om Norges målsetting før ro-VM.

Meisterskapen går i Bulgaria og startar søndag.

Medaljekandidatane landslagssjefen siktar til er Are Strandli/ Kristoffer Brun (dobbeltsculler), Kjetil Borch (singlesculler) og Birgit Skarstein (paraklassen).

– Samtidig kan dei andre laga teoretisk overraske. Men det kan bli null medaljar, og det kan bli fire. Så tøft er det i toppidrett, det må vi berre innrømme.

Noreg har også som mål at dei svakaste laga skal nå opp til OL-kvalifiserings-nivå, det vil seie topp ni.

– Det blir tøft og alle kjem heilt sikkert ikkje til å nå det målet. Men eg meiner vi reiser ned med ein av dei sterkaste troppane i har hatt så lenge eg har vore med, seier Flodin.

Svensken har vore med på reisa dei siste seks åra.

Psykologisk overtak

– Er det stor forskjell på EM og VM?

– 2000 meter er framleis 2000 meter, og dei beste laga er jo europeiske, og dei har møtt dei i EM, seier landslagssjefen som trekkjer fram lag frå Kina, New Zealand og Canada av lag som ikkje var med i EM.

– Men det er nok Italia og Irland som har vore best fram til no.

Den norske duoen Strandli og Brun vann EM i august. Det meiner Flodin gir det norske laget eit psykologisk overtak.

– Dei andre laga veit at dei norske er veldig tøffe og bra midt på bana. Dei sit no og tenkjer på korleis dei skal slå Are og Kristoffer, og kva tiltak dei skal gjere. Vi har derimot fridomen til å berre jobbe vidare med å ro så fort som mogleg, bli endå betre på dei sakene vi er gode på. Derfor meiner eg vi har eit psykologisk overtak.

– Kva må dei norske jobbe med?

– Vi har bestemt oss for å bli endå betre dei første tre taka. Våre analysar viser at vi kan bli endå raskare dei første taka. Vi kan bli endå raskare den andre 500-meteren, og ta kommandoen endå tidlegare. I tillegg skal vi ha ein fantastisk spurt også.

– Eg meiner ikkje at vi har rodd det perfekte løpet enno, avsluttar Flodin.

