Fotballforbundet vurderer billettprisane etter Kypros-kampen

sport

– Ja, vi må vurdere prisane for dei kommande kampane. Sjølv om sein kampstart og andre forhold også påverkar publikum, var tilskodartalet mot Kypros altfor lågvt. Vi må ta kritikken på alvor, seier kommunikasjons- og samfunnsdirektør Svein Graff til NTB.

Publikumstalet 6172 er det lågaste for landslaget i ein turneringskamp på heimebane sidan 3540 såg heimetapet mot Island i EM-kvalifisering i september 1987.

Det er komme kritikk mot at dei dyraste billettane til kampen mot Kypros kosta 500 kroner for vaksne og 250 for barn. Prisen vart skrudd opp til nasjonsligaopninga.

– Det har vore ulike prisar dei siste åra, men i kvalifiseringa i 2015 hadde vi fullsett i tre av fire kampar med stort sett same prisnivå, seier Graff, som peikar på at det er fleire moglegheiter for å få billigare billettar.

– Vi har lagt til rette for den lojale tilskodaren gjennom sesongkort som gir tre kampar for prisen av to. Vi har lågare prisar på kortsidene (300 for vaksne, 100 for barn), og ein familie med to vaksne og to barn får då fire billettar for til saman 800 kroner. Studentar får også rabatt, seier Graff og meiner dette har drukna i mediemerksemda rundt dei dyraste billettane.

Han medgir at kamptidspunktet (20.45) mot Kypros ikkje var gunstig for barnefamiliar.

– Kamptidspunktet var fastsett av Uefa og er ei utfordring for barnefamiliar samanlikna med laurdagskampar klokka 18.00, seier Graff.

– Vi har allereie no selt 5000 billettar til laurdagskampen mot Slovenia.

Pakkepris gjeld også for dei to oktoberkampane mot Slovenia (13/10) og Bulgaria (16/10). Kjøper ein billett til begge to, kostar dei dyraste langsidebillettane 334 kroner for vaksne og 168 for barn.

Graff peikar også på at Noreg ikkje er åleine i Norden om å ha dyre landslagsbilletter.

– Sverige tar 666 kroner for dei dyraste langsidebillettane, mens Danmark tar 482 kroner, seier han.

(©NPK)