Semje i dansk fotballkonflikt

sport

Onsdag tapte eit hastig samansett dansk lag, sett saman av spelarar frå 2. divisjon og futsalligaen, 0–3 for Slovakia i ein treningslandskamp i Bratislava. Årsaka til at stjernene var fråverande var den betente konflikten mellom Danmarks Fotballforbund (DBU) og spelarforeininga om ein ny landslagsavtale.

Partane har stått steilt mot kvarandre i lang tid, og ingen har ønskt å koma den andre i møte. Torsdag kveld kom nyheita om at partane har inngått ein mellombels avtale.

Dermed er det inngått våpenkvile etter turbulente dagar og spel mot Slovakia med eit samanraska amatørlag.

– Dette er gode nyheiter for landslaget og for alle i dansk fotball at vi kan spela den viktige kampen i Nations League med det beste laget vårt og på nytt ha søkjelys på det sportslege, heiter det DBUs formann Jesper Møller i ei pressemelding.

(©NPK)