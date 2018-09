Kontakt mellom partane i dansk fotballkonflikt

sport

Onsdag tapte eit hastig samansett dansk lag med spelarar frå 2. divisjon og futsalligaen 0–3 for Slovakia i ein privatlandskamp i Bratislava. Årsaka til at stjernene ikkje var med, var den betente konflikten mellom Danmarks Fotballforbund (DBU) og spelarforeininga om ein ny landslagsavtale.

Partane har stått steilt mot kvarandre i lang tid, og ingen har ønskt å komme den andre i møte. Onsdag kveld bekrefta likevel fotballpresident Jesper Møller at det igjen er kontakt.

Han er framleis tydeleg på at ein ny landslagsavtale ikkje vil komme på plass før heimemøtet med Wales søndag, men det betyr ikkje at Christian Eriksen og dei andre profilane ikkje blir med.

Ser moglegheiter

– Eg vil ikkje sjå bort frå noko. Eg er positiv, og det er spelarane også. Vi snakkar saman. Det er kontakt mellom partane. Dei vil gjerne spele, og det vil vi gjerne at dei gjer, seier Møller.

– Det er ikkje sånn at vi er sure på kvarandre, spelarane og DBU. La oss sove på det, så får vi sjå om det rette laget blir tatt ut, kven som stiller opp og om vi finn den riktige løysinga, legg han til.

På spørsmål om DBU kan leve med å mønstre tilsvarande mannskap som onsdag også mot Wales, svarar fotballpresidenten:

– Vi har ei forplikting til å stille med eit lag – det best moglege. Respekt til dei som møtte Slovakia. Vi prøver å stille det beste laget. Det einaste avgjerande for oss er at vi skal avvikle kampen. Vi har ikkje noko val.

Vil unngå straff

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) kan ilegge Danmarks straff dersom forbundet avstår frå å stille lag i ein kamp. Det vart enden på visa då det danske kvinnelandslaget var i ein tilsvarande konflikt med forbundet i fjor.

– Vi har ein dom på vilkår frå den gong, det er vår utfordring. Eg vågar ikkje love at den dommen ikkje rammar alle landslaga våre. Det er ein uavhengig disiplinærinstans i Uefa som skal bestemme dette. Vi veit ikkje korleis det endar, seier Møller.

– Eg skal kunne sjå meg sjølv i spegelen, leiinga skal sjå seg sjølv i spegelen, vi skal gjere alt for å sikre at dansk fotball ikkje blir utestengd frå internasjonale kampar i eit par år fordi vi tilfeldigvis ikkje kunne stille lag, legg han til.

Kampen kommande søndag mot Wales er Danmarks første kamp i nasjonsligaen.

