Irland krev at Uefa reagerer mot Danmark

Irland er i den same gruppa som Danmark og Wales, og Irland-sjefen seier at Uefa må ta grep for å hindra at Danmark stiller opp med eit nødmannskap i kampen mot Wales søndag.

– Uefa er tvinga til å reagera på eit aller anna vis, seier O'Neill til BBC.

Danmark stilte med eit rent amatørlag då det blei 0-3-tap for Slovakia onsdag kveld.

O'Neill meiner det vil vera urettferdig om Danmark kjem med eit heilt anna og langt sterkare lag med det beste nasjonen har når dei møter Irland, enn laget dei kan koma til å mønstra mot Wales.

– Det finst grader av urettferd oppe i det heile. Vi får sjå korleis det utviklar seg. Situasjonen kan vera løyst før kampen søndag blir spelt, seier O'Neill.

Dei danske spelarane og Danmarks fotballforbund har hamna i strid under forhandlingane om kommersielle rettar, og det har enda med at dei beste spelarane ikkje vil stilla så lenge det ikkje ligg føre ein ny avtale mellom partane. Retten til å promotera private sponsorar er ein del av kjernen i striden.

