11 strake semifinalar for Djokovic

sport

Millman, som er rangert som nummer 55 i verda, har hatt ein eventyrleg US Open. Plassen i kvartfinalen vart sikra etter å ha slått sjølvaste Roger Federer. Mot Djokovic fekk likevel reisa ein brå slutt.

Serbaren vann kampen 6-3, 6-4, 6–4.

Millman selde seg samtidig relativt dyrt, og pressa Djokovic gjennom store delar av kampen. Og igjen vart varmen i New York krevjande. På stillinga 2–2 i sett nummer to måtte Millman i garderoben for å skifte gjennomvåte klede og sko.

Klar for semifinale er også japanske Kei Nishikori. Han slo kroatiske Marin Čilić i ein fire timar lang thriller. Kampen enda 2-6, 6-4, 7–6 (7-5), 4-6, 6–4.

Den 28 år gamle japanaren vart nummer to i turneringa i 2014 og meiner sjølv han må prestere betre i semifinalen om han skal nå ein ny finale.

