Etterlengta VM-sølv for Bogar

sport

Bogars medalje er Noregs fjerde i øvinga gjennom VM-historia. Helge Anshushaug vann sølv i 1974, Harald Stenvaag det same i 1990, mens landslagstrenar Espen Berg-Knutsen vann bronsemedaljen i 2002.

– Endeleg lykkast det for meg etter mange forsøk. I dag brukte eg av all mi erfaring og var både flink og tolmodig. Det kjennest utruleg godt å få betalt for mange års hardt arbeid på denne måten, sa Bogar etter finalen.

Tysdag vart han nummer fem i lagkonkurransen på 50 meter saman med lagkameratane Simon Kolstad Claussen og Henrik Larsen. Det var ingen av dei spesielt fornøgde med.

– Vi bestemte oss i går kveld for å gi alt i dag, skjerpe alle detaljar og vise at vi er best i verda. Og det klarte vi. For min del er sølv som gull akkurat no. Med andreplass i World Cup i fjor og andreplass i dag, har eg fått vist kva eg er god for, sa Bogar etter sølvet.

Petimeter

Med til historia høyrer det at hallingdølen truleg deltok på 50 meter liggjande for siste gong i eit internasjonalt meisterskap. Veteranen trappa ned toppsatsinga si allereie før jul i fjor.

Inn mot VM har han likevel trent godt saman med militærlandslaget og på eiga hand – ved sida av full jobb og familie.

– Stian er eit petimeter som alltid er maksimalt førebudd innanfor dei rammene han har. 50 meter liggjande er for prikkskyttarane, og gjerne dei med lang fartstid. I dag får han bruk for erfaringa si og dei tusenvis av timar han har lagt ned på skytinga dei siste åra, sa sportssjef i Norges Skytterforbund Tor Idar Aune.

Han var imponert over Bogars kløkt i finalen onsdag.

– Han tok kloke avgjerder i forhold til vinden og skaut i lange periodar heilt perfekt. Det er så fortent at han får med seg sølvet heim. Ein hardtarbeidande skyttar og ein framifrå lagkamerat har fått lønn for strevet, seier Aune.

Bronse til Nordsveen

Noreg hadde det beste laget i konkurranse onsdag. Simon Kolstad Claussen følgde opp med sjetteplass, mens Henrik Larsen vart nummer 12.

I kvinneklassa på 50 meter liggjande vart Jeanette Hegg Duestad nummer 16 og Katrine Lund nummer 18. Jenny Stene klarte ikkje kvalifisere seg til konkurransen.

Junioren Espen Teppdalen Nordsveen sikra seg på si side bronsemedalje på den første av fire VM-øvingar i viltmål onsdag. På 50 meter viltmål junior skaut han seg opp frå sjuandeplass tysdag til tredjeplass etter dei avsluttande 30 skota.

(©NPK)