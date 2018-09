DBU avviser blankt nye forhandlingar

sport

Konflikten mellom forbundet og den danske spelarforeininga rasar vidare. Spelarane har opna for å sette seg til forhandlingsbordet igjen for å løyse striden, men for forbundsleiinga er det heilt uaktuelt.

Det fastslår fotballpresident Jesper Møller i kjølvatnet av at DBU har sett saman eit nødlandslag, primært med spelarar frå 2. divisjon, til privatlandskampen mot Slovakia onsdag.

– Vi har frå leiinga sagt at så lenge det blir spela fotball, forhandlar vi ikkje, seier Møller.

– Det er gitt eit tilbod som eg håpar spelarane vil tenkje godt og grundig gjennom. Dersom ikkje spelarane kan akseptere det tilbodet, så har vi ein alvorleg situasjon igjen på søndag, for tilbodet blir ikkje annleis, fortset han.

Dei danske landslagsspelarane har fleire gonger foreslått å forlenge den eksisterande landslagsavtalen til ein ny kjem på plass. Det avviser DBU.

– Den gamle er gått ut, og ingen ville vedkjenne seg den mens den var gjeldande, seier Jesper Møller.

Dermed kan Danmark risikere å måtte bruke nødlandslaget også mot Wales.

(©NPK)