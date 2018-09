Tennissjokk då Federer stupte ut av US Open

sport

Andreseeda Federer vann opningssettet 6-3, men deretter hamna sveitsaren i trøbbel. Med 7-5, 7–6 (9–7) og 7–6 (7–3) sende Millman Federer ut framfor eit måpande publikum.

Millmans siger betyr at storkampen i kvartfinalen mellom Federer og Novak Djokovic går ut. I staden er det Millman som skal måle krefter med den 6.-seeda serbaren.

Federer, som har vunne US Open fem gonger, har ikkje blitt slått ut så tidleg i US Open sidan Tommy Robredo vart for sterk i 4. runde i 2013. Sveitsaren hadde aldri tapt for ein spelar rangert utanfor topp 50 i turneringa. Heile ti dobbeltfeil øydela mykje.

Roger Federer hadde to settballar i andre sett. Han rota også bort ein settball i det tredje settet i ein tett og forrykande tennisduell.

Maria Sjarapova er også ute av US Open. Ho tapte 4-6, 3–6 mot 30.-seeda Carla Suárez Navarra.

Suárez avanserte i tennisturneringa på sin eigen 30.-årsdag. No ventar heimehåpet Madison Keys i kvartfinalen.

(©NPK)