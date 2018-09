NFF ventar på sesongstart-vurderingar

sport

Det opplyste fotballpresident Terje Svendsen då han møtte pressa på Ullevaal stadion tysdag formiddag.

Inneverande sesong vart innleidd allereie 11. mars. Det skapte mykje trøbbel og hovudbry i forbundslokala. Vinteren hadde på ingen måte sleppt taket på det tidspunktet, og fleire kampar måtte flyttast som følgje av utfordringar med baner og vêr.

Mange har tatt til orde for at fotballsesongen i framtida må starte seinare. NFF har på si side argumentert med at det er nødvendig å begynne tidleg, blant anna for å legge til rette for dei klubbane som skal ut i europacupkvalifiseringar på sommarstid.

Tysdag opplyste fotballpresidenten at ein nærmar seg eit svar på korleis det blir i framtida.

– Det er enno ikkje avklart, men ei prosjektgruppe skal legge fram sitt forslag innan tre veker. Vi forventar eit vedtak i forbundsstyret i oktober, sa Svendsen til NTB.

Han understreka samtidig at det er mykje å ta omsyn til, blant anna diverse sluttspel for menn.

(©NPK)