Kvinnelandslaget sikra VM-billett med 2–1 over Nederland etter drøymestart

Noreg gav europameistrane sjokkbehandling frå start, og før det var spelt seks minutt stod det 2–0 etter scoringar av Ingrid Syrstad Engen og Isabell Herlovsen. Noreg hadde to avslutningar i stolpane i første omgang og kunne ha punktert kampen før pause, men Nederland overtok kommandoen etter si redusering i det 31. minutt.

I andre omgang utvikla det seg til ein rein forsvarskamp for dei norske, som innbitne slo ring om leiinga som utgjorde forskjellen mellom jubel og fortviling.

Nederland la det norske målet under massivt press, men klarte ikkje å spele seg til mange verkeleg store sjansar mot norske spelarar som gong på gong ofra seg i duellane for å frede eige mål. Mot slutten breidde frustrasjonen seg hos gjestene, og Noreg var då nærmare eit tredje mål enn Nederland var utlikningsmålet som ville gitt VM-billett.

På overtid var det skummelt då Vålerenga-spelar Sherida Spitse slo ein frispark-frekkis på mål, men Ingrid Hjelmseth lét seg ikkje lure.

Etter to tunge tap mot Nederland i fjor enda det med ein svært etterlengta siger som gjer at Martin Sjögrens lag er klart for VM-sluttspelet i Frankrike neste sommar. Europameistrane må ut i omspel mellom fire gruppetoarar om Europas siste VM-billett.

Noreg er framleis eit suverent heimelag når det gjeld VM-kvalifisering, og i den 32. heimekampen kom den 31. sigeren.

Drøymestart

Kampen kunne knapt starta betre for dei norske. Først vann dei eit hjørnespark etter fint samspel mellom Guro Reiten og Kristine Minde. Caroline Graham Hansen skrudde corneren mot lengste stolpe, der den blei møtt av kaptein Maren Mjelde. Ho sende den tvers over målgarden, og Engen banka han opp i nettaket.

Halvtanna minutt seinare, før nederlendarane fekk summa seg, dobla Herlovsen leiinga. Ho duellerte med Dominique Bloodworth på eit oppspel frå Lisa-Marie Utland, fekk ballen forbi stopparen og skaut stolpe-inn.

Nederlendarane var tydeleg skaka, og poenget dei trong for å bli VM-klare virka plutseleg fjernt. Særleg ettersom Hjelmseth var tryggleiken sjølv dei gongane gjestene trua målet hennar.

I det 25. minutt var Noreg millimeter frå 3–0. Utland vann eit hjørnespark frå høgre og møtte sjølv Guro Reitens serve inne i feltet. Ballen trefte innsida av stolpen og spratt ut.

Kostbar glipp

Ein norsk forsvarsglipp etter ein halvtime slapp Nederland inn i kampen. Mjelde burde ha stoppa Anouk Dekkers framspel, og Vivianne Miedema verka overraska då ballen nådde henne i bakrom. Ho snubla han forbi Hjelmseth og slo han i tomt bur.

Rett etter heldt ho på å gjere 2-2, men då svarte veterankeeperen med ein flott beinparade.

Noreg gav seg ikkje, og marginane var mot igjen då Frida Maanums kjempeskot i returrommet smalt i tverrliggjaren.

Til sist var marginane med Noreg då Hjelmseth med god hjelp freda eige mål gjennom ein andre omgang gjestene dominerte stort, og dermed enda kvelden som han starta, med norsk jubel framfor eit stort og entusiastisk publikum på Vålerengas arena aust i Oslo.

