Ronaldo blir klubbeigar i La Liga

Laurdag skreiv den spanske avisa El Norte de Castilla at den brasilianske fotballegenda var nær å sikre seg aksjemajoriteten i Valladolid.

Måndag vart det bekrefta av handelen var i boks for brasilianaren, som i si tid gjorde livet surt for forsvarsspelarar i den spanske toppdivisjonen. No er han tilbake i spansk fotball som klubbeigar etter at han har kjøpt 51 prosent av aksjane i klubben.

Ifølgje avisa betaler Ronaldo 30 millionar euro, tilsvarande snautt 300 millionar norske kroner, for sin del av aksjane i den spanske fotballklubben.

Ronaldo har allereie erfaring som klubbeigar. Sidan 2014 har han vore medeigar i den amerikanske klubben Fort Lauderdale Strikers.

Ronaldo vart i si tid som spelar rekna som ein av dei beste spissane i verda.

41-åringen spelte éin sesong i Barcelona frå 1996 til 1997. Då scora han 47 mål på 49 kampar. Han spelte så i Milan i fem år før han i 2002 vende tilbake til Spania, den gong til Real Madrid.

Han vann også VM to gonger med Brasil, i 1994 og 2002.

Valladolid har framleis til gode å vinne i La Liga denne sesongen. På dei tre første kampane har det blitt to uavgjort og eitt tap for den nyopprykte klubben.

