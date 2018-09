Landslagskapteinen ber om publikumsstøtte

sport

– Forhåpentlegvis blir det masse folk på tribunane som heiar på oss. Vi veit kor mykje det har betydd for Nederland, både i EM-sluttspelet og i VM-kvalifiseringa, der dei har hatt veldig mange folk på tribunen, seier ho til NTB.

– Vi vil sette stor pris på det om flest mogleg kjem hit tysdag.

Ho uttalte seg etter treninga søndag på den då nesten folketomme arenaen til Vålerenga på Valle, men det er godt håp om at det blir folksamt på tribunen tysdag. Det er allereie selt mange billettar, og fotballforbundet har rydda tysdagen for andre kampar slik at flest mogleg skal ha sjansen til å følgje jakta på VM-plass.

Mjelde er langt frå åleine om å håpe på publikumsstøtte.

– Får vi støtte av publikum så blir det sannsynlegvis ein god kamp, seier Caroline Graham Hansen.

– Vi er gode heime, og forhåpentlegvis vil vi ha massiv støtte frå tribunen. Då skal det mykje til for at Nederland greier å slå oss, seier landslagssjef Martin Sjögren.

Mjelde trur ikkje det er ein fordel for Nederland at Noreg måtte spele kvalifiseringskamp fredag, mens nederlendarane berre har éin kamp under samlinga.

– Det kan gå begge vegar, det. Vi fekk ei god oppleving i Slovakia, og Nederland har ikkje spelt landskamp på ei stund. Dei har vore samla mange dagar og berre tenkt på kampen i Oslo. Vi har ikkje begynt å tenkje på den før no, seier ho til NTB.

– Alle jentene er kjempespent og gler seg til det som skal skje tysdag.

(©NPK)