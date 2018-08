Uefa-sjef: Innfører VAR i meisterligaen neste sesong

sport

– Planen er å introdusere teknologien frå Supercupen i 2019, og deretter i meisterligaen. Vi skal ta det i bruk når alt er klart, sa Ceferin fredag.

Uefa-sjefen vil ikkje sjå bort frå at VAR kan innførast allereie under utslagsrundane denne sesongen, men la til at dette ikkje er ein del av planen.

VAR vart ein suksess både i kontinentcupen og under VM i Russland i sommar. Det er også tatt i bruk i fleire ligaer, blant anna i Tyskland der det har ført til fleire kontroversar.

Uefa har så langt brukt to ekstra assistentdommarar i meisterligaen og Europaligaen.

Trass planane om å innføre VAR i meisterligaen frå neste sesong er Ceferin likevel ein smule skeptisk, ettersom Uefa har ei stor utfordring med å ha eit fullverdig VAR-system i alle sine 55 medlemsland. Han er ikkje sikker på at systemet så langt er fullverdig utvikla.

– Det er ikkje heilt klart for meg. Det vart tatt nokre gode avgjerder under VM, men vi må sjå korleis det utviklar seg, sa Ceferin.

