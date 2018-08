Ronaldo fekk innvilga landslagspause

sport

Landslagssjef Fernando Santos opplyste fredag at han har diskutert saka med den fremste stjerna i laget, som nyleg forlét Real Madrid til fordel for Juventus.

– Etter å ha snakka med spelaren, som akkurat har signert for Juventus, bestemte eg meg for at han ikkje skal vera med oss, med tanke på tida med tilpassing han no treng, sa Santos.

Portugal, som blei slegen ut av VM-sluttspelet i sommar i åttedelsfinalen, møter Kroatia til privatlandskamp i Faro komande tysdag.

Deretter kjem Italia på besøk i det som blir den første kampen til laget i nyvinninga Nations League. Den blir spelt 10. september.

Berre 13 av dei 24 spelarane i den portugisiske troppen var med under VM i sommar.

