Zlatan bøtelagt etter slag

Episoden skjedde under byderbyet mellom LA Galaxy og Los Angeles FC.

– LA Galaxy-angriparen Zlatan Ibrahimovic er blitt straffa for å ha brote ligareglane når det gjeld å ha hendene i nærleiken av ansiktet, hovudet og nakken på motspelar, heiter det i ei melding frå Major Soccer League.

Kor mykje svensken må ut med er ikkje opplyst.

To gonger tidlegare er den tidlegare Manchester United-spelaren blitt straffa av den amerikanske fotballserien. Svensken vart utestengt i éin kamp etter at han stod over ein all star-kamp.

Han fekk også éin kamps suspensjon etter å ha slått Montreal-forsvarer Michael Petrasso i bakhovudet.

(©NPK)