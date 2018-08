Modric kåra til årets mannlege fotballspelar i Europa

sport

Det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som står bak kåringa. Prisutdelinga skjedde i samband med trekninga til meisterligagruppespelet for menn.

– Det er ein fantastisk augneblink for meg. Eg er glad for denne prisen. Eg vil takka alle som stemde på meg, Real Madrid, lagkameratane mine og trenarar. Denne prisen høyrer til dei også, sa Modric under utdelinga.

Luka Modric følgde etter Cristiano Ronaldo, som også var nominert. Liverpool-toppscorar Mohamed Salah var den siste nominerte under prisutdelinga.

Modric herja for Real Madrid i førre sesong, og spelte ei hovudrolle for Kroatia under fotball-VM. Kroatia tapte finalen mot Frankrike.

Ada Hegerberg var nominert til årets kvinnelege fotballspelar i Europa, men gjekk allereie tysdag ut med at ho hadde fått beskjed om at ho ikkje ville få prisen.

Hegerberg vann UEFA-prisen som årets spelar i 2016. Ho tok den gongen imot prisen på scenen saman med Cristiano Ronaldo, som vann tilsvarande pris på herresida.

Danske Pernille Harder, lagvenninne med Caroline Graham Hansen i Wolfsburg, vann prisen. Hegerbergs lagvenninne Amandine Henry var den siste nominerte.

(©NPK)