IAAF-styremedlem Okeyo utestengd på livstid

sport

Saman med to andre høgtståande kenyanske idrettsleiarar, Isaiah Kiplagat og Joseph Kinyua, skal han ha vore delaktig i å underslå pengar frå Nike.

Kiplagat døydde i 2016, før han kunne stillast til ansvar, mens Kinyua slapp straff i organa til idretten fordi han ikkje var underlagt det etiske regelverket til IAAF då underslaget skjedde. Okeyo blei derimot funnen skuldig i å ha brote etiske reglementet til IAAF på 10 punkt og over lang tid.

I tillegg til utestenging på livstid fekk Okayo ei bot på 50.000 dollar og blei pålagt å betale Det internasjonale friidrettsforbundet 100.000 dollar i advokatutgifter. Han blei formelt ekskludert som IAAF-styremedlem, etter å ha vore suspendert sidan 2015.

Avgjerda torsdag kom etter ei tre år lang etterforsking og ei høyring tidlegare i år.

– Advokatane mine vil anka avgjerda, sa Okeyo.

Han kan ta saka til Idrettens valdgiftsrett (CAS).

Kinyua hevdar at frikjenninga har reinvaska han, men det etiske panelet seier i avgjerda si at han har gjort dei same tinga Okeyo blei straffa for, men at han ikkje kan straffast med grunnlag i det etiske regelverket til IAAF.

Okeyo er også mistenkt for å ha pressa utøvarar for pengar i samband med dopingsaker.

Friidretten i Kenya har vore ramma av ei rekkje doping- og korrupsjonsskandalar som langt på veg har øydelagt ryktet til ein av dei mest suksessrike friidrettsnasjonane i verda.

(©NPK)