Britisk samarbeid kan sikre fotball-VM i 2030

Det fortel BBC. Skottlands fotballforbund stadfestar samtalar om ein britisk søknad.

Dersom dei fotballforbunda bestemmer seg for å søkja, har britiske styresmakter allereie varsla støtte.

– Dette er noko som vi skal sjå meir på, seier den walisiske fotballpresidenten Jonathan Ford.

– No må vi sjå på om ein heilbritisk søknad vil styrkja sjansen til å få fotball-VM eller ikkje, held fram Ford.

England prøvde å få VM i år, men det gjekk i staden til Russland. Fifa har allereie uttalt at britane bør liggja godt an dersom dei vel å gå for meisterskapen i 2030.

Frå før har Argentina, Paraguay og Uruguay sagt at dei ønskjer å søkja om retten til å arrangera meisterskapen om tolv år. Tunisia på si side er opne for ein nordafrikansk søknad saman med Algerie og Marokko.

– Realiteten for nasjonar som Skottland, Wales og Nord-Irland er at ein må samarbeida med nokon, og den logiske partnaren for oss er England, seier Ford.

