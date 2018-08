Ishockey-VM vart god butikk for danskane

sport

Av desse pengane går 17–18 millionar kroner rett inn til Danmarks ishockeyforbund (DIU).

Resten av summen går til selskapet Infront, som samarbeidde med forbundet under VM og stilte som garantist ved eit eventuelt underskot.

– Resultatet er framifrå og langt over våre forventningar. VM vart ein internasjonal folkefest, og vi er framleis utruleg stolte når vi ser tilbake på hendingane i mai, seier leiar Henrik Bach Nielsen i DIU.

Like lukrativt vart ikkje meisterskapen for verdsmeister Sverige. Det svenske ishockeyforbundet gjekk 7 millionar kroner i underskot på VM-suksessen, hovudsakleg på grunn av dyre forsikringar på stjernespelarane.

– Kortsiktig er eit VM-gull ikkje nokon god butikk, konkluderte den svenske ishockeypresidenten Anders Larsson i mai.

Danmarks ishockeyforbund uttalar at dei no vil sjå på korleis VM-overskotet kan gagne dansk ishockey på best mogleg måte i framtida.

(©NPK)