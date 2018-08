IOC gir OL-medaljar til russarar med dopingstraffer

sport

Både Jekaterina Poistogova (800 meter) vart nummer tre og Tatjana Tomasjova (1500 meter) nummer fire i sine løpsøvingar i London-leikane, men dei får begge sølv etter at utøvarar som enda framfor dei er blitt diskvalifiserte i ettertid.

Tidlegare har IOC latt vere å la utøvarar med dopingfortid rykke opp og overta medaljar når andre er blitt diskvalifiserte som følgje av ny analyse av dopingprøvar.

To tyrkarar som enda framfor Tomasjova vart avslørt ved slike analysar, mens Poistogova rykte opp fordi treningspartnaren hennar Maria Savinova vart dopingtatt og fråteke gullet.

IOC seier i ei fråsegn at dei to russarane blir oppgraderte fordi dopingprøvane deira frå 2012 er testa om igjen og viste seg å vere reine.

Poistogova vart utestengt i to år som følgje av videoopptak gjort i skjul der ho medgav å ha dopa seg og diskuterte metodar for å lure dopingjegerane. Tomasjova vart utestengt etter at hennar dopingprøve viste seg å innehalde urinen til ein annan person.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) seier i ei utsegn at det er opp til IOC å omfordele OL-medaljar.

– Men IAAF held på retten til å avgjere om medaljane kan overrekkast i samband med eit IAAF-arrangement, blir det presisert.

