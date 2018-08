Godset hentar Brann-talent

sport

Stenevik har kontrakt med Brann ut året og fullfører sesongen i Bergen, melder Godset.no.

– Halldor passar vår profil og har spennande ferdigheiter som kler vår spelestil. Han er kvikk og energisk, ballsikker og god ein mot ein begge vegar. Han kan spele både indreløpar og kant, seier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo.

– Halldor har gått ein god skule i Fyllingsdalen og Brann og fått nyttig erfaring på utlån i to periodar i Nest-Sotra, fortset SIF-toppen.

Stenevik står med 33 aldersbestemte landskampar for Noreg. For Branns A-lag er det blitt fire kampar og eitt mål.

– Godset har ei satsing som eg synest er spennande og dei har lagt fram ein god plan for mi vidare utvikling. Eg gler meg til å bli ein del av klubben frå 1. januar, men først skal eg avslutte på ein god måte i Brann. Eg har hatt ei fantastisk tid her og har mykje å takke Brann for, seier Stenevik.

SIF satsar ungt på overgangsmarknaden. Johan Hove (17) er allereie i gang for drammensarane, mens Nico Mickelson (19) og Viljar Myhra (21) kjem til etter sesongen saman med Stenevik.

(©NPK)