Andersson forlengde Sverige-kontrakten

sport

– Eg er veldig glad for at vi allereie no er einige om ei forlenging. Eg trivst fantastisk bra i rolla, seier Andersson, som leidde svenskane til VM-kvartfinale i sommar.

Den opphavlege avtalen strekte seg til EM i 2020. Andersson var aldri i tvil om at han skulle signere forlenginga.

– Vi tok opp denne diskusjonen etter VM, og det var ganske sjølvsagt. Eg har ikkje brydd meg om eventuelle andre telefonsamtalar. Vi har hatt gode samtalar og er veldig einige, så det kjennest bra.

VM i 2022 går i Qatar i november og desember.

(©NPK)