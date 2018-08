Snowboardcross lag i junior-VM borte i tåka

sport

Konkurranseprogrammet er så tett at det ikkje blir høve til å avvikle konkurransane seinare i meisterskapen. Det blir dermed ikkje kåra lagmeistrar i snowboardcross, verken for menn eller kvinner i Cardrona.

I opningshelga førte kraftig vind til at Big Air-finalane både i fristil og snowboard måtte utsettast. Søndag vart tre av fire finalar gjennomførte, men ikkje kvinnefinalen i snowboard. No er det klart at den skal avviklast onsdag.

Då er det også kvalifisering i slopestyle for friskikøyrarane, med norske i begge klassar. Helle Haugland Fossengen stiller i kvinneklassen, Ulrik Samnøy (heat 1), Sebastian Schjerve, Birk Ruud og Tormod Frostad (heat 2) i klassen for menn.

