OL-vinnar i tikamp erkjenner doping

53-åringen seier i eit intervju med Frankfurter Allgemeine at han i fleire år har slite med psykiske problem.

– Depresjonen var så djup at eg tenkte på å ta mitt eige liv, seier Schenk.

I ein biografi som blir sleppt i neste veke, fortel han at då han stakk av frå politiet på nyttårsaftan 2016 så var det ein konsekvens av sjukdommen han har slite med sidan 2009.

– Eg trudde at eg var Anis Amri, angriparen frå julemarknaden i Breitscheidplatz i Berlin, som skjedde 12 dagar tidlegare. Det var min skrekk. Eg identifiserte meg totalt med ham.

Schenk seier at han dopa seg første gang då han var 20 år.

– Det starta i 1985, og det handla om ta det neste steget. Å ta dei pillane gjorde at eg var ein del av laget og at det blei forventa at eg skulle prestere bra.

Schenk seier at han først nekta for å ha dopa seg, deretter at han var dopa utan at han visste om det.

– Begge deler var løgn.

