Viviani spurta til siger i Spania

Den 178,2 kilometer lange etappen frå Mijas til Alhaurín de la Torre enda som venta i massespurt trass i brotforsøk undervegs. På dei siste meterane viste storfavoritten Viviani rivalane ryggen og kunne juble for siger.

Etter sigeren kunne mannen i den italiensk meistertrøya rette ein ekstra takk til sin danske lagkamerat Michael Mørkøv. Sistnemnde gjorde ein formidabel jobb med å posisjonere italienaren i spurten.

Viviani tok sin 65. proffsiger måndag, men han hadde aldri tidlegare vunne ein etappe i Vueltaen.

– Ein fantastisk spurt. Det er alltid vanskeleg å vere sterkast i ein spurt. Det var i tillegg vanskeleg å kontrollere denne etappen. Målet var heile tida å samle feltet, sa vinnaren etter målgang.

– Dette var min første siger her. Eg har vore nummer to fleire gonger, så dette er eg verkeleg glad for, tilføydde han.

Nærmast seg på målstreken hadde Viviani landsmannen Giacomo Nizzolo. Deretter følgde regjerande verdsmeister Peter Sagan.

Etappen førte ikkje til betydelege endringar i samandraget. Michal Kwiatkowski har framleis leiartrøya. Nærmast følgjer den spanske veteranen Alejandro Valverde.

