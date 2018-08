Casper Ruud møtte overmakta, slått ut av US Open

sport

Dermed er den siste Grand Slam-turneringa i år over for den norske tennisprofilen.

Begge spelarane innleidde 1. rundekampen måndag med å halde eigen serve, men i eit svært langt tredje servegame måtte Ruud til slutt sjå Pella bryte til 2-1-leiing. Det vart avgjerande i opningssettet. I gama som følgde heldt spelarane eigen serve, og til slutt tok Pella settet med 6–4.

I pausen bad Ruud, som tydeleg hadde smerter, om ein medisinsk timeout. Etter å ha fått behandling i fleire minutt fortsette han kampen.

Meir trøbbel

I sett nummer to følgde spelarane kvarandre til 3–3. Ruud hadde tidlegare spelt seg fram til ein breakball på stillinga 1-1, men klarte ikkje utnytte den. I staden kom servebrotet mot nordmannen til 4-3-leiing for Pella.

Brotet kom gunstig for argentinaren, som til slutt vann settet 6–4.

Også i tredje sett hamna Ruud raskt i problem. Allereie i game nummer to braut Pella til 2-0-leiing, og på stillinga 3–1 braut argentinaren på ny etter å ha tatt eit blankt game i Ruuds serve.

Då var kampen i realiteten avgjort.

22 millionar

Casper Ruud hadde vore gjennom tre kvalifiseringsrundar før 1. rundekampen i New York. Pella var på si side direktekvalifisert for hovudrunden og innleidde si US Open-turnering måndag.

28 år gamle Pella var i 2016 heilt opp på 39.-plass på verdsrankinga. No er argentinaren nummer 66. Casper Ruud var nummer 143 på den oppdaterte rankinga som vart offentleggjort måndag.

Det er tredje gong Ruud prøver seg i US Open. Første gong deltok han i juniorturneringa, mens i fjor fekk han sjansen i kvalifiseringa. Der rauk han ut.

Sterk sesong

Med deltakinga i US Open har Ruud spelt seg fram til hovudturneringa i tre av dei fire Grand Slam-turneringane i år. Både i Australian Open og Roland-Garros spelte han seg vidare frå 1. runde.

Dermed har nordmannen ein sterk sesong bak seg.

For Pella ventar no 16.-seeda Kyle Edmund eller Paolo Lorenzi i 2. runde.

