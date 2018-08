Speakerveteran får VM-jobb på heimebane

sport

Kristiansen er sjølv aktiv som mosjonsløpar i orientering. Han var også speaker sist Noreg arrangerte O-VM, nemleg i Trondheim i 2010.

– Tradisjonell orientering blir fort litt langtekkeleg. Men eg snakka med Per Bergerud (dagleg leiar for VM 2019) etter årets VM, og han hadde latt seg rive med under stafetten i Latvia.

– Og eg meiner seriøst at det ikkje finst nokon idrett som har større potensial som TV-idrett enn orientering, seier Kristiansen.

Han meiner O-sporten må gripe sjansen når ein slepper til med rikeleg TV-tid.

– Då er det ei unik moglegheit no – med TV-sendingar både frå prøve-VM i år og VM neste år. Det gjeld berre for utøvarane å gripe sjansen.

I fjor var Kristiansen, som beherskar ei rad språk, speaker under sykkel-VM i Bergen. Den tidlegare Supersport-kommentatoren er også ei velkjend stemme under verdscuprenn i langrenn og skiskyting.

