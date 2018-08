Liverpool-eigarar avviser planar om sal

sport

Det tydeleggjer Fenway Sports Group i ei fråsegn, ifølgje det amerikanske nyheitsbyrået AP.

Den britiske avisa Daily Mail melde nyleg at fetteren til Manchester City-eigar Sjeikh Mansour skal ha prøvd å kjøpe Liverpool for to milliardar pund, som svarar til over 20 milliardar kroner.

Liverpool-eigarane avviser likevel at det er aktuelt å sleppe kontrollen over klubben.

– Fenway Sports Group har vore klare og tydelege i si haldning om at klubben ikkje er til sals, seier eigarane i fråsegna.

– Eigarane har derimot sagt at ein under dei rette omstenda og vilkåra vil tillate at ein investor kjøper ein mindre del av klubben, dersom eit slikt partnarskap kan auke våre kommersielle interesser i spesifikke marknadar og er i tråd med utviklinga og veksten til klubben og laget, heiter det vidare.

Fenway Sports Group, som også eig det amerikanske baseballaget Boston Red Sox, kjøpte i 2010 Liverpool for 300 millionar pund.

