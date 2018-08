Tamt billettsal før Noreg–Kypros, men kan få Ødegaard-løft

sport

Noregs herrelandslag har vist positive resultat i 2018, men interessa har ikkje tatt av før nyvinninga Nations League.

Det er første steg mot ein mogleg EM-billett for Lars Lagerbäcks mannskap.

– Det er selt over 4000 billettar hittil. Erfaringsmessig er det først etter at troppen er tatt ut og vi for alvor nærmar oss at kampdag vi ser større bevegelsar i billettsalet, seier kommunikasjonssjef Yngve Haavik i Norges Fotballforbund til NTB.

Først neste veke veit vi om ein profil som Martin Ødegaard blir tatt ut til kampen mot Kypros 6. september.

Er Ødegaard med, stig venteleg billettsalet raskt. Han er ein profil som skaper stor merksemd kvar gong han er i Noreg.

– Herrelandslaget har gode resultat frå privatlandskampane i vår. No gjeld det. Dette er første kampen i Nations League, som er ein av to vegar til EM-sluttspelet i 2020. Vi håpar mange tar turen til Ullevaal og heiar fram dei norske gutane, seier Haavik.

Eit splitter nytt grasteppe ventar Noreg i første heimekamp i haust. Denne veka har banemannskapet rulla ut det nye dekket på nasjonalanlegget.

Lagerbäcks elevar blir lovd perfekt matte til Nations League-starten.

– Med ei halvannan veke «prepping» av graset, blir dette veldig bra. Alt er i rute til haustkampane, uttalte NFF onsdag.

(©NPK)