Prinsesse Märtha Louise vann prøveløp som travkusk

Med den fem år gamle hingsten Kick Off Classic vann prinsessa prøveløpet. Ho hadde berre éin konkurrent.

Med lisensen i boks kan ho delta under klasseløpshelga på Bjerke travbane 8. september. For å delta der måtte prinsessa gjennom eit intensivkurs i teori og praksis. Det Norske Travselskap har stått for treninga.

Onsdag gjekk opplæringa føre seg for fullt på Bjerke. Den praktiske delen stod den erfarne duoen Trond Anderssen og Kristian Malmin for.

Prinsessa var tydeleg fornøgd etter torsdagens prøveløp. Tidlegare har ho køyrd ponniløp på Biri travbane ved Gjøvik. Ho er dessutan ein erfaren sprangryttar.

Under den verkeleg debuten i sulkysetet 8. september får prinsesse Märtha Louise ein tøffare test. Då er det åtte hestar til start.

