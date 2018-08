Padle-VM: To norske båtar til semifinale

sport

Vold og Solhaug, som konkurrerer i K2 1000 meter, kom inn til fjerdeplass i sitt forsøksheat. 8,3 sekund skilte opp til serbiske Marko Tomicevic og Milenko Zoric, som vann heatet og kvalifiserte seg direkte til A-finale.

Vold og Solhaug må dermed ut i semifinale fredag, før det blir enten A- eller B-finale seinare same dag.

Den norske duoen har ikkje padla saman internasjonalt før, men er begge blant dei beste padlarane i verda på K1 1000 meter. Sportssjefen i Norges Padleforbund, Eirik Verås Larsen, sa før VM-starten at håpet var at dei to skulle klare å vere endå nærmare medaljane når dei no sit i same båt.

Lars Magne Ullvang vart nummer tre på sitt forsøksheat på K1 1000 meter torsdag. Dermed må også han via semifinale. Ullvang kom i mål 1,25 sekund bak tsjekkiske Josef Dostál som tok seg direkte til A-finale.

Dei andre to norske båtane (K1 5000 meter og K2 500 meter) skal padle seinare i meisterskapen.

(©NPK)