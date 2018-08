Magnus Carlsen med endå ein remis i USA

sport

Verdsmeister Carlsen klarte ikkje å knekke amerikanske So Wesley, og den femte runden i turneringa enda dermed i remis for deira del. Men det gjorde partia for dei andre deltakarane også, og dermed er stillinga i turneringa uforandra framfor sjette runde.

Carlsen står no med fire remis og ein siger i turneringa, der sju av dei ti beste spelarane i verda deltar.

I sjette runde har Carlsen svarte brikker mot Alexander Gristsjuk frå Russland.

Etter fem av ni rundar er Gristsjuk og Carlsen to av fem spelarar med 3 poeng i turneringa.

(©NPK)