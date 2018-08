Bjørgen døyper redningsskøyte

sport

– Eg har stor respekt for den viktige jobben Redningsselskapet gjer for sjøsikkerheita. Sjølv ein ferskvassmatros som meg er veldig opptatt av at alle som brukar sjøen og naturen skal kunne føle seg trygge på at det finst gode hjelparar om ein treng råd og hjelp, seier Bjørgen i ei pressemelding.

Det har vore mange drukningar i sommar. Berre i juli drukna 16 menneske, og det er ein auke på over 45 prosent frå same månad i fjor.

– Ingen har vel unngått å legge merke til båtulykkene og drukningane som har vore i sommar. Derfor er jobben Redningsselskapet gjer på sjøen så viktig. Minst like viktig er jobben som blir gjort med opplæring og haldningsskapande arbeid, seier Bjørgen, som etter sist sesong la opp som langrennsløpar.

Det har kosta rundt 40 millionar kroner å byggje den nye redningsskøyta. «Hans Herman Horn» skal i sitt første år vere stasjonert i Farsund. Deretter skal den brukast i vêrutsette kyststrekningar i Nord-Noreg.

