Ruud enkelt vidare i US Open-kvalifiseringa

Dermed er Ruud to kampar unna å gjere seg kvalifisert til den tredje Grand Slam-turneringa av fire moglege i år. I både Australian Open og Roland-Garros fekk han spele to kampar i hovudrunden, men missa i Wimbledon-kvalifiseringa i sommar.

Nittenåringen frå Snarøya fekk ein knallstart på hardcourten i New York. Han braut umiddelbart servern til Arnaboldi i det første gamet. Ruud hadde marginane på si side da den andre brotballen hans spratt i nettet og rulla over.

Arnaboldi sleit med å få taket på ein lynkjapp Ruud. Nordmannen fekk lov til å bruke forehanden mykje, og i tredjegamet braut han igjen og fauk opp i 3-0-leiing.

Italienaren reduserte til 1–4 og 2–5, men var sjanselaus i eit opningssett som gjekk fort unna (29 minutt). Ruud serva strålande og heldt eit tempo som den 30 år gamle Arnaboldi ikkje hang med på.

– Fantastisk bra tennis, sa Eurosport-kommentator Christer Francke.

Kontrollert

Det neste settet opna som det første. Ruud gjekk opp i 1–0 etter to brotballar. Det lyste frustrasjon av Arnaboldi utover i settet. US Open er hovudmålet for italienaren kvart år, men mot Ruud vart det stopp allereie i den første kvalifiseringsrunden.

Det hjelpte Arnaboldi lite at han reduserte til både 1–2 og 2–3. Ruud heldt trykket oppe, varta opp med fleire imponerande slag og sikra avansementet. I det nest siste gamet braut Ruud serven enda ein gong.

Hardcourt er ikkje Ruuds favorittunderlag, men spelet han leverte onsdag, lover godt.

Spår snarleg topp 100

Ruud er rangert som nummer 143 i verda, mens Arnaboldi har 180.-plassen på ATP-rankinga. Francke meiner det berre er eit tidsspørsmål før Snarøya-guten tar steget opp blant dei 100 på topp.

– Hadde han hatt litt meir stong inn i år, kunne han kanskje vore der allereie. For meg ser det ut som han har eit nivå og eit tempo som er bra nok til det. Han er slitesterk, sa Francke til NTB rett før US Open-kvalifiseringa.

Ein av dei store fordelane med å vere rangert som ein av dei 100 beste tennisspelarane i verda, er at ein slepp å måtte kvalifisere seg til Grand Slam-turneringane.

I den neste runden skal Ruud opp mot australiaren Max Purcell, som er rangert som nummer 250 i verda. Slår han Purcell, er han klar for kvalifiseringsfinale. Hovudrunden startar måndag.

