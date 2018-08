Mot videodømming i meisterligaen

sport

Det er den engelske avisa The Times som onsdag skriv at Uefa lét seg imponere av VAR under VM i Russland i sommar. Uefas klubblagskomité er forventa å godkjenne forslaget om å ta i bruk verktøyet i meisterligaen under møtet i Monaco neste veke.

Uefas styre skal så ta den endelege avgjerda seinare i august, skriv den britiske avisa.

VAR er allereie innført i spansks La Liga, italienske Serie A, tyske Bundesliga og franske Ligue 1. I engelsk Premier League blir truleg systemet innført frå neste sesong.

