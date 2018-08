Fifa-rankinga: Noreg på staden kvil, Tyskland stuper 14 plassar etter fiasko-VM

sport

Det internasjonale fotballforbundet publiserte torsdag ei ny FIFA-ranking for første gong etter VM i sommar. Noreg har ikkje spelt kampar sidan førre liste kom i juni.

Ikkje overraskande tok verdsmeister Frankrike eit hopp oppover lista og tok over førsteplassen. Franskmennene hoppa seks plassar oppover. Bronsevinnar Belgia klatra frå 3.- til 2.-plassen og tok seg forbi Brasil.

Kroatia, som tok VM-sølv, er nummer fire etter eit kjempesprang på 16 plassar.

Hareide i topp ti

Det var venta eit Tyskland-fall etter eit elendig VM. Tyskarane har i lang tid toppa Fifa-rankinga, men er i dag heilt nede på 15.-plass. Joachim Löws menn rauk sensasjonelt ut av gruppespelet under meisterskapen i Russland.

Åge Hareide kan glede seg over at Danmark er inne blant dei ti best rangerte i verda. Danskane, som ligg på ein delt 9.-plass med Spania, gjorde eit godt VM og tok seg til åttedelsfinale, der det vart tap for Kroatia etter straffesparkkonkurranse.

Då Fifa melde om den nye utrekningsmetoden, heitte det at rankinga skulle bli meir rettferdig. Det nye systemet baserer seg på Elo-systemet som i sin tid vart utarbeidd for rangering av sjakkspelarar. Det inneber at totale poengsummen til eit lag aukar eller minskar etter kvar enkelt kamp, avhengig av kamputfall, kor viktig den er og styrken til motstandaren.

Forseinka

Fifa kallar sin nye metode SUM-systemet, og det er utvikla spesielt for bruk til landslagsrankinga. Det skal erstatte det gamle systemet med gjennomsnittssum per år. Det hadde fleire svakheiter, blant anna moglegheit for manipulasjon.

Fifa erklærte stolt at det nye systemet skulle takast i bruk første gong til rankinga som skulle offentleggjerast 19. juli, fire dagar etter VM-finalen. Denne rankinga kom aldri, så lista torsdag er den første der det nye utrekningssystemet er tatt i bruk.

Dette er topp ti (førre plassering i parentes):

1) Frankrike 1726 (7), 2) Belgia 1723 (3), 3) Brasil 1657 (2), 4) Kroatia 1643 (20), 5) Uruguay 1627 (14), 6) England 1615 (12), 7) Portugal 1599 (4), 8) Sveits 1597 (6), 9) Danmark 1580 (12) og Spania 1580 (10).

