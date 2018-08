Tilskodarsvikt for Eliteserien

sport

Så langt denne sesongen har ein gjennomsnittleg mista 930 tilskodarar per kamp samanlikna med tala frå førre sesong.

Etter at 18 av 30 serierundar er unnagjort har kampane blitt sett av gjennomsnitt 5.758 personar. I fjor enda talet på 6.698.

– Eg har fått inntrykk av at det er færre folk i år. Det er ikkje positivt, seier Odd-kaptein Steffen Hagen til VG.

Mens både publikumsmagnetar som Brann og Rosenborg har hatt færre tilskodarar på sine kampar har Sarpsborg 08 på si side hatt ein auke. 411 fleire tilskodarar i snitt har sett Sarpsborg i aksjon denne sesongen.

I Rosenborg ser ein ikkje på 500 færre tilskodarar i snitt som noko problem. Det er knapt tre prosent av totalen. Trass i sportsleg suksess for serieleiar Brann har dei hamna langt under normalen. Bygginga på Brann Stadion må ta det meste av skulda for publikumssvikten.

– Hovudforklaringa vår er at vi manglar ein tribune. Det gjer noko med dynamikken i billettsalet og dei kampane som verkeleg ville blitt fullsett gjer ikkje det, då vi berre kan ta 12.900 mot 17.600 normalt, seier kommersiell leiar i Brann Camilla Schutz.

