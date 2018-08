Mandzukic-nei til landslaget

sport

Han kunngjorde nyheita via Instagram tysdag. – Det er aldri eit passande tidspunkt for å seia farvel. Eg meiner at vi alle kunne spela for Kroatia så lenge vi lever fordi det ikkje finst større ære, skreiv 32-åringen.

Kroatia kom til finalen i VM i sommar, men tapte 2–4 for Frankrike i gullkampen. – Vi levde ut draumen vår, skreiv historie og kjende kjærleiken frå tilhengjarane, skreiv Mandzukic.

Han held fram karrieren som klubbspelar i Juventus. Mandzukic fekk 89 landskampar og scora 33 mål, eitt av desse kom i VM-finalen.

