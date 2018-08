sport

Han skrev avtale med bergensarane tidlegare i sommar, men planen var då at han skulle spela sesongen ut for Odd.

No kjøper Brann han ut av avtalen han har med telemarkingane. Kontrakten med Brann går til og med 2021-sesongen.

– Dette blir veldig spennande. Det er berre viktige kampar att for Brann, kampar som betyr noko ekstra. Eg er glad det løyste seg mellom klubbane slik at eg blir speleklar allereie no, seier Grøgaard til Brann.no.

(©NPK)