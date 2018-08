City-sjefen forbanna over manglande arbeidsløyve

sport

City betalte meir enn 100 millionar kroner da Luiz blei henta til klubben frå brasilianske Vasco da Gama i fjor sommar. Guardiola skal ha hatt eit mål om å bruke 20-åringen som ei reserveløysing for landsmannen Fernandinho denne sesongen.

Det blir det no ingenting av.

Tidlegare denne veka fekk City-leiinga beskjed om at brasilianaren ikkje blir innvilga arbeidsløyve. Manager Guardiola er frustrert over avgjerda, og lar seg spesielt irritere over tidspunktet avslaget kom på.

– No må vi prøve å hjelpe han med å komme seg ut på lån igjen og deretter prøve å ordne arbeidsløyve. Sånt som dette forstår eg ikkje, seier spanjolen.

– Folk som ikkje ser spelaren på trening dagleg skal plutseleg avgjere om han har ferdigheitene og kvaliteten som skal til for å spele her. Eg aksepterer reglane, men forstår dei ikkje, for alle kan jo jobbe kor ein vil i verda, tilføyer han.

I og med at avgjerda kom så seint, rakk ikkje City-leiinga å hente inn noka ny reserveløysing for Fernandinho. Overgangsvindauget for dei engelske klubbane stengde torsdag.

– Eg hadde føretrekt om avgjerda ikkje kom no, sa Guardiola.

