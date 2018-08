Vond tommel stoppa ikkje Sjöström, tok sitt fjerde EM-gull i Glasgow

sport

Ho vann med tida 25,16 i det skotske langbanebassenget i Glasgow. Sølvet gjekk til danske Emilie Beckmann, som måtte sjå seg slått med 56 hundredels sekund. Kimberly Buys frå Belgia tok bronsen.

Sjöström var seks tildeler unna sin eigen verdsrekord på distansen.

Gullet var det fjerde for henne under symje-EM i år. Frå før hadde ho vunne på 50 og 100 meter fri og 100 meter butterfly. Der er første gong Sjöström har greidd å vinne fire gullmedaljar i same meisterskap.

EM er no over for 24-åringen. Sverige-stjerna skal heim til Stockholm for å få undersøkt tommelen. Skaden oppstod då ho sumde inn til siger på 100 meter butterfly onsdag.

(©NPK)