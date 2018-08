Orientering: Noreg forsvarte VM-gullet i stafett endå ein gong

sport

Som ankermann kunne Dæhli juble saman med lagkameratane Gaute Hallan Steiwer og Eskil Kinneberg.

Eigentleg var det meininga at Olav Lundanes skulle ta del i stafetten i latviske Sigulda, men han stod over på grunn av magesmerter. Steiwer blei ingen dårleg erstattar, som sprang inn til første veksling som nummer to.

Kinneberg, som tysdag blei verdsmeister på mellomdistanse, starta etappen sin 18 sekund bak Latvia. Han tetta luka og sende Dæhli ut fire sekund før Storbritannia. Det blei også til slutt sigersmarginen ned til Sveits.

Dei siste åra har det verkeleg lausna for Noreg i stafett. Før gullet i 2016 hadde ikkje Noreg gått til topps på ein herrestafett i VM sidan 2005.

Dæhli har vore med på alle dei tre strake stafettsigrane som ankermann, mens Kinneberg også var ein del av suksessen i fjor.

På kvinnesida blei det norsk fjerdeplass. Sveits vann gullet før tittelforsvarar Sverige, mens Russland tok bronsen. Noreg enda 5.06 minutt bak vinnartida.

Det norske laget bestod av Kamilla Olaussen, Marianne Andersen og Andrine Benjaminsen.

– Dette er det beste Noreg har prestert på kvinnestafetten sidan 2015. No har vi noko å byggje vidare på fram mot VM på heimebane neste år, sa Benjaminsen i ei pressemelding frå Norges Orienteringsforbund.

(©NPK)