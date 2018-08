Kjærasten om Skofterud: – Takk for at eg fekk elske deg

sport

– Vibeke er det mest levande mennesket eg har møtt. Ho kom inn i livet mitt som ein virvelvind og tok meg med storm. Eit herleg kaos med masse latter, leiting etter bilnøklar og bankkort som var borte. Kunnskap, omsorg, kjærleik og takksemd, sa kjærasten Marit Stenshorne i talen sin i kyrkja.

Ho var tydeleg prega.

– Vibeke var så mykje av alt. Vi hadde så mange opplevingar og reiser saman. Du elska Tromøy og sjøen. Vi gleda oss vilt til ferien som vi så vidt rakk å starte. Men det vi likte aller best var kvardagen. Ein omelett om morgonen, ein joggetur på skogen eller å liggje på sofaen og sjå på seriar, sa ho.

– Vi to skulle bli gardskjerringar og leve livet saman for alltid. Vibeke, du er min kjærleik, du gjorde meg lykkeleg. Takk for at eg fekk lov til å elske deg.

Den eldre broren til Skofterud Tormod heldt også tale.

– Eg minnast samtalene, galskapen og lidenskapen. Du utfordra meg til å vere den eg er. Eg minnast stoltheit og einvise. Ho stod for alt ho sa. Takk for alt du gav meg, Vibeke, sa han.

Mora, Kristin Westbye, las eit dikt.

Fungerande prost Runo Lilleaasen leia gravferda saman med kapellan Magnus Grøvle Vesteraas.

(©NPK)