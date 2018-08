Kjedebrot øydela Flesjås medaljejakt

sport

Det var sveitsiske Jolanda Neff som vann i suveren stil. Ho var 2.04 minutt framfor franske Pauline Ferrand Prevot, mens bronsen gjekk til Githa Michiels frå Belgia.

Flesjå trilla i mål på ein 13.-plass etter å ha avansert ein del plasseringar mot slutten. Ho var heile 7.28 minutt bak vinnartida.

Regjerande verdsmeister Neff var tøff i utforkøyringane og dei tekniske partia, og det tente ho på. Sveitsaren leidde med åtte sekund på Flesjå og franske Prevot etter første passering under rundbanerittet i Glasgow.

Flesjå tok det meir forsiktig i utforkøyringane og tapte ein del. Ut på den andre runden måtte 45-åringen også sleppe den franske konkurrenten. Løypa var på rundt 5,5 kilometer og vart køyrd fem gonger.

Ut på den tredje runden hadde Flesjå tatt igjen Prevot, men i jakta på den sveitsiske VM-vinnaren var uhellet ute. Flesjå rauk kjeda på sykkelen sin og tapte fleire plasseringar.

Det skjedde tidleg på runden, og dermed var det langt til teknisk sone for å få ei ny kjede. Ho hadde falle ned til 18.-plass og avstanden fram var på over fem minutt.

Med to rundar igjen var Flesjå 5.31 bak leiinga, mens ho hadde over tre minutt opp til bronsen. Til slutt vart ho altså nummer 13 og var godt over sju minutt bak Neff.

