IOC-presidenten ser OL-moglegheiter i Danmark

sport

Bach var i helga på besøk i Aarhus for å sjå VM i segling. Tyskaren er begeistra for Danmark som sportsarrangør.

– Danmark har verkeleg etablert seg som ein organisator av sport i verdsklasse, seier IOC-presidenten og viser til at danskane tidlegare i år også har arrangert VM i ishockey og triatlon.

Bach meiner Danmark har potensial til å bli ein flott OL-arrangør.

– Ingen i sportsverda vil vere i tvil om at Danmark organisatorisk og logistisk vil kunne arrangere eit framifrå OL.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har dei siste åra jobba for å gjere OL billigare og gjere det mogleg å arrangere også for mindre storbyar. Bach understrekar at OL framleis vil vere eit enormt idrettsarrangement, men at det skal vere berekraftig.

– Det er grunnen til at vi ikkje kan innfri alle ønske frå idrettsgreiner som vil ha nye øvingar på OL-programmet.

I augneblinken er det ingen planar i Danmark om å levere inn ein OL-søknad. Dei neste sommarleikane skal haldast i Tokyo (2020), Paris (2024) og Los Angeles (2028).

