Russisk høgdefavoritt utestengd frå EM

Det opplyste Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) fredag. Lysenko har konkurrert som nøytral utøvar etter at russisk friidrett dei siste åra har vore utestengd. Den statusen har han ikkje lenger.

Bakgrunnen for IAAF-avgjerda er at Lysenko ikkje har gjort greie for kvar han har vore utanfor konkurranse. Han har heller ikkje gjort seg tilgjengeleg for å bli dopingtesta slik reglane krev.

Lysenko vann sølvet under London-VM i fjor, mens han vann gull i innandørs-VM i Birmingham i mars. 21-åringen sette nyleg personleg rekord då han hoppet 2,40 under Diamond League-stemnet i Monaco.

EM i Berlin startar måndag.

