Kaggestad spår eit av dei beste friidretts-EM for Noreg nokosinne

Måndag brakar meisterskapen laus i Berlin. Fleire norske utøvarar har prestert sterkt den siste tida, og det er knytt spenning – og ikkje minst forventningar – til store namn som Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brørne.

– Eg tenkjer at Noreg har fleire medaljekandidatar. Karsten Warholm på 400 meter hekk og Filip Ingebrigtsen på 1.500 meter er nok dei to største gullkandidatane, og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3.000 meter hinder er etter mi meining også ein gullkandidat, seier Johan Kaggestad til NTB.

Kaggestads mannlege gullkandidatar sette nyleg sterke noregsrekordar. Filip Ingebrigtsen slo storebror Henriks rekord på 1.500 meter med nesten halvtanna sekund i Diamond League-stemnet i Monaco. Warholm slo sin eigen rekord med 16 hundredelar på 400 meter hekk i London, der han tok det sensasjonelle VM-gullet i 2017.

Spår strålande meisterskap

Friidrettseksperten Kaggestad trur også at Isabelle Pedersen på 100 meter hekk og Jakob og Henrik Ingebrigtsen på 5.000 meter kan bite godt frå seg i medaljekampen. Sjølv varslar han eit medaljerikt meisterskap sett med norske auge.

– Noreg får eit strålande meisterskap. Det blir eit av dei beste nokosinne, utan tvil, uttaler han og legg til at han håpar Noreg også klarer å hevda seg i dei tekniske øvingane.

I førre EM tok Noreg tre medaljar. Filip Ingebrigtsen sprang inn til gull på 1500 meter, mens storebror Henrik tok bronsen. Grøvdal varta opp med bronse på 10.000 meter.

Noreg leverte det desidert beste EM i Helsingfors i 1994. Då blei det tre gull, to sølv og éin bronse.

Ingebrigtsen-duellar

Eit sentralt spørsmål før meisterskapen var om Henrik Ingebrigtsen skulle springe både 1.500 og 5.000 meter under meisterskapen.

EM-uttaket som blei klart tysdag, viste at alle av dei springeglade brørne skal springe 1.500 og 5.000 meter i Berlin. Det kan enda med ein rein brødreduell om dei ulike medaljeplassane.

I London tok Henrik Ingebrigtsen fjerdeplass då han sprang den første 1.500-meteren sin på to år. Både Filip og Jakob slo eldstebrorens tidlegare noregsrekord på favorittdistansen hans i Monaco. Jakob har også imponert med sølv på 1.500 og bronse på 5.000 meter i U20-VM i sommar.

– Eg håpar og trur at EM vil vera eitt nivå under dette. At det skal gå litt rolegare, sa yngstebror Ingebrigtsen til NTB etter bronseløpet.

