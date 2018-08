Helland: – Me er ikkje gode nok til å vera i meisterligaen

sport

Rosenborg spelte 0–0 mot Celtic på Lerkendal onsdag kveld, og var ikkje i nærleiken av å snu 1–3 frå Glasgow. Celtic er vidare i meisterligakvalifiseringa, mens den regjerande eliteseriemeisteren må satse på Europaligaen.

– Eg trur ikkje at me er gode nok til å vera i meisterligaen. I Europaligaen har me ein sjanse. Der kan me ta oss vidare med maksimale prestasjonar. I Champions League hadde me uansett blitt feia over av to av laga, sa Helland til pressa etter kampen.

Neste veke blir det europaligakvalifisering på Rosenborg. Der ventar den irske seriemeisteren Cork City, som spelar heime 9. august. Returoppgjeret blir spelt på Lerkendal 16. august.

– Det blir ein tøff kamp mot Cork. Det blir ein krig, men me håpar at me kan ta oss vidare.

– Sjølv om me møter lag som me er antatt betre enn, så blir det eit bikkjeslagsmål.

Helland måtte gå av banen mot Celtic etter 55 minutt med ein skade.

– Eit kne bak i låret. Slagskade. Lårhøne, sa Rosenborg-profilen.

